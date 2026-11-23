Μια δύσκολη ημέρα πέρασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από τα social media, υπέστη τροφική δηλητηρίαση.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε την περιπέτειά του με τους διαδικτυακούς του φίλους το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Το μήνυμα του τραγουδιστή

Στην ασπρόμαυρη εικόνα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός φαίνεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι, φορώντας την κουκούλα του.

Μαζί με τη φωτογραφία, θέλησε να ενημερώσει τους ακολούθους του για την κατάσταση της υγείας του, στέλνοντάς τους παράλληλα ένα μήνυμα αγάπης.

«Έχω πάθει τροφική δηλητηρίαση και ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη», έγραψε χαρακτηριστικά.

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