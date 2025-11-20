Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, λίγο πριν εμφανιστεί στη σκηνή του Barclays Center στη Νέα Υόρκη, συνάντησε στους δρόμους του Μανχάταν την TikToker «JudiJupiter» και απάντησε στις ερωτήσεις της, ενώ δέχτηκε να τραγουδήσει κι ένα στίχο από το κομμάτι του «Αθήνα μου».

Σε βίντεο που έχει δημοσιευθεί στο λογαριασμό της judijupiter στο TikTok, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ακούγεται μεταξύ άλλων, να τη συμβουλεύει την επόμενη φορά που θα έρθει στην Ελλάδα να πιει τσίπουρο αντί για ούζο. Σε άλλο σημείο, η ΤikToker του ζητάει να της τραγουδήσει κάτι, με τον ίδιο να επιλέγει στίχους του κομματιού «Αθήνα μου». Στη συνέχεια, ενημέρωσε τους θαυμαστές του για τις εμφανίσεις του στη Νέα Υόρκη.

Η ίδια έγραψε στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χτυπά τους δρόμους του κάτω Μανχάταν. Γνώρισα την όμορφη φωνή του που μου τραγούδησε στα ελληνικά. Θα εμφανιστεί το Σάββατο στο Barclays Center στο Κουίνς. Μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία, ειδικά όλοι εσείς οι Έλληνες που ζείτε στην Αστόρια. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι γλυκός και ταλαντούχος».

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός & Δέσποινα Βανδή: Η συναρπαστική συνεργασία που θα «ταράξει» τη σκηνή – Πότε ξεκινούν οι εμφανίσεις