Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά.

Ο επιτυχημένος τραγουδιστής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη γέννηση της κόρης του πριν από λίγες ημέρες, αλλά και στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.

Αρχικά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέφερε για τη γέννηση της κόρης του και την αγαπημένη του, Αλεξάνδρα Νίκα: «Είναι νεογέννητο τώρα το μωρό. Είναι 12-13 ημερών. Μεγαλώνει η οικογένεια. Χαρά και συναισθήματα πάρα πολύ όμορφα. Δυσκολίες βέβαια γιατί τώρα είναι ένα καινούργιο μέλος. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μεγάλη οικογένεια. Είμαστε τρία παιδιά κι εμείς, οπότε, μ’ αρέσει να υπάρχει έτσι χαρά και ζωή στο σπίτι. Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα, προσέχουμε την οικογένειά μας. Απλά πράγματα, καθημερινά. Εκεί βρίσκεται η ουσία, στα απλά, στις καθημερινές στιγμές και σε μια αγκαλιά. Δεν έχω αλλάξει κάτι, να σου πω την αλήθεια».

Ο ίδιος συμπλήρωσε για τις εμφανίσεις του τον επόμενο χειμώνα: «Τώρα έχω κάποιες τελευταίες δουλειές να τακτοποιήσω όσον αφορά την οικογένεια και τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα απαραίτητα meetings και ραντεβού να δούμε τι ακριβώς θέλουμε για την επόμενη σεζόν, πώς θέλουμε να εκφραστούμε φέτος και τα λοιπά».

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