Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απάντησε στο κοινό του για την απουσία του από τη βραδιά των Mad VMA 2026.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέφερε ότι οικογενειακοί λόγοι τον κράτησαν εκτός, στέλνοντας ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλο το κοινό του για το βραβείο του για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς «Νero».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε: «Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι εκεί κοντά σας για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Θα ήθελα να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε για τη μουσική μου.

Θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το βραβείο το Νero, ένα ευχαριστώ στον NoΙzy που αυτό το τραγούδι βγήκε τελείως αυθόρμητα και τελείως ειλικρινά, μέσα σε μία μέρα μέσα σε ένα στούντιο που λέγαμε πώς θα ενώσουμε τους δύο πολιτισμούς και νομίζω ότι βρήκαμε τον τρόπο να το διασκεδάσουμε και οι δύο λαοί».

Ο τραγουδιστής πρόσθεσε: «Σας στέλνω την αγάπη μου, σας ευχαριστώ όλα αυτά τα χρόνια που στηρίζετε τη μουσική μου. Δεν θα σταματήσω ποτέ να δίνω την καρδιά μου και τον εαυτό μου μέσα σε αυτή τη μουσική διαδρομή. Την επόμενη φορά θα είμαι και πάλι δίπλα σας».

Πριν από λίγες εβδομάδες ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά, καθώς η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, ολοκληρώνοντας την προσωπική ευτυχία τους.

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