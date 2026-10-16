Τους λόγους για τους οποίους ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις εξελίξεις γύρω από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με την πλευρά του τραγουδιστή, προκειμένου να μάθει περισσότερα για τη στάση που επέλεξε να κρατήσει μετά την είδηση της απομάκρυνσης της Γκίλφοϊλ.

Η τελευταία συνάντηση και η επικοινωνία που δεν έγινε

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν έχουν συναντηθεί από τον Ιούλιο.

Όπως είπε, δεν είχαν βρεθεί ούτε κατά τη διάρκεια του Αυγούστου ούτε τον Σεπτέμβριο, ενώ μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για την απομάκρυνσή της δεν είχαν επικοινωνήσει ούτε τηλεφωνικά.

Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι ο τραγουδιστής επέστρεψε στην Ελλάδα από το εξωτερικό χωρίς να γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. Έτσι, επέλεξε να μην τοποθετηθεί δημόσια μέχρι να ακούσει και τη δική της πλευρά.

«Επέλεξε να μην τοποθετηθεί, γιατί δεν έχει μιλήσει με την ίδια. Άρα, δεν είχε τη γνώση του τι ακριβώς λέει και η δική της πλευρά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός: Όσα έλεγε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τη σχέση τους – «Είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος»