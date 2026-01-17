Σε μια νέα επιχειρηματική κίνηση προχωρά ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ενισχύοντας τους δεσμούς του με την Panik Records μέσω της ίδρυσης της Pedagon Records.

Το νέο αυτό label αποτελεί οργανικό μέλος του ομίλου Panik Entertainment Group και είναι καρπός της συνεργασίας της εταιρείας παραγωγής του καλλιτέχνη, Argy Productions, με τον όμιλο της Panik. Τη διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνουν από κοινού ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).

Μάλιστα, η δημιουργία και η σύνθεση της Pedagon Records έχει ανακοινωθεί από τον Οκτώβριο, όταν η Panik έκανε γνωστό με δελτίο Τύπου πως ο Κωνσταντίνος Αργυρός υπέγραψε παγκόσμιο δισκογραφικό συμβόλαιο με την 10K Projects που λειτουργεί υπό την ομπρέλα της Warner Music. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας έχει ήδη κυκλοφορήσει και ένα τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, το «Champ».

Το εν λόγω δελτίου Τύπου ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων: «Με έδρα την Ελλάδα, η Pentagon έχει ως στόχο να προωθήσει και να εξάγει τη μουσική, το ταλέντο και τον πολιτισμό της χώρας μας αλλά και της Μεσογείου σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από σύγχρονη παραγωγή, storytelling και διεθνή διανομή».

Η κοινή πορεία του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Panik συνεχίζεται, με νέα τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν σύντομα και θα ακουστούν δυνατά εντός και εκτός Ελλάδας, δίνοντας συνέχεια στις σαρωτικές επιτυχίες τους.

