Αιχμηρή κριτική στον Κωνσταντίνο Αργυρό άσκησε η Ζήνα Κουτσελίνη, με αφορμή το βίντεο με το οποίο προωθήθηκε η συναυλία του στο Παρίσι, κοντά στον Πύργο του Άιφελ, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αναταραχής και βίαιων διαδηλώσεων στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η παρουσιάστρια σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο ο τραγουδιστής και οι συνεργάτες του διαχειρίστηκαν την επικοινωνία της διοργάνωσης, συνδέοντας την υπόθεση με την προηγούμενη συζήτηση γύρω από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Όπως διευκρίνισε, η ένστασή της δεν αφορά την πραγματοποίηση της συναυλίας, αλλά τη δημόσια εικόνα που δημιουργείται μέσα από τις συγκεκριμένες κινήσεις.

«Έχει ανθρώπους ικανούς δίπλα του;»

«Τραγουδάει στον Πύργο του Άιφελ και δίπλα είναι που καίγεται ο κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζήνα Κουτσελίνη, αναρωτώμενη γιατί ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν προχώρησε σε μια δημόσια τοποθέτηση που θα αναγνώριζε τη σοβαρότητα της κατάστασης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα έπρεπε να ακυρώσει τη συναυλία.

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για δύο διαδοχικά λάθη στη διαχείριση της δημόσιας εικόνας του καλλιτέχνη, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει δεχτεί διαφορετικές συμβουλές από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πλευρό του.

Η αυτοκριτική της παρουσιάστριας

Η Ζήνα Κουτσελίνη αναγνώρισε ότι και η ίδια έχει χειριστεί λανθασμένα αντίστοιχες καταστάσεις στο παρελθόν, τονίζοντας πως η διαχείριση μιας κρίσης δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση.

«Μετά υπάρχει σιωπή για να κάνεις restart», σημείωσε, εξηγώντας ότι, κατά τη γνώμη της, ο τραγουδιστής θα έπρεπε να είχε λάβει πιο ουσιαστική καθοδήγηση από την ομάδα του.

Κλείνοντας, έθεσε το ερώτημα αν ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμπιστεύεται τους συνεργάτες του ή βασίζεται αποκλειστικά στη δική του κρίση, επισημαίνοντας ότι η υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό μας δεν οδηγεί πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη του συναυλία στο Παρίσι και το βίντεο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις