Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε για άλλη μια φορά στο εξωτερικό, αυτή τη φορά στη μεγάλη σκηνή του Barclays Center στο Μπρούκλιν, όπου το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου χιλιάδες θαυμαστές του –κυρίως από την ελληνική ομογένεια– τον αποθέωσαν.

Λίγες ώρες μετά τη συναυλία του, ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! και μίλησε για την αγάπη του κόσμου, την οικογένειά του και τη φιλία του με την Πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Η αλήθεια είναι πως δεν πιστεύω αυτό που γίνεται. Είναι κάτι που με σοκάρει, γιατί το να βλέπεις τόσο κόσμο να αγαπά τη μουσική σου… το φανταζόμουν από μικρός, αλλά όχι σε τέτοιο μέγεθος. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις και ανθρώπους από άλλες εθνικότητες να ζουν αυτή την ελληνική εμπειρία», ανέφερε ο Αργυρός, προσθέτοντας ότι πάντα ήθελε να παρουσιάζει τη μουσική και την κουλτούρα της Ελλάδας με σεβασμό και αυθεντικότητα.

Για τη γνωριμία και τη φιλία του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Γνωριστήκαμε από έναν κοινό φίλο και πραγματικά έχω εκπλαγεί με τη συμπεριφορά της. Αγαπά τη μουσική μου, αγαπά την Ελλάδα, δείχνει πάντα σεβασμό και είναι πολύ δοτική και έξυπνη. Έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι. Προσπαθώ να της δείχνω και τις ανάγκες που υπάρχουν στην Ελλάδα, γιατί πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται και χρειάζονται υποστήριξη».

Ο Αργυρός τόνισε ακόμα τη σημασία της οικογένειας στη ζωή του:«Η οικογένειά μου καταλαβαίνει ό,τι κάνω, γιατί όλα γίνονται για αυτούς – για τη γυναίκα μου, για το παιδί μου, για τους φίλους μου. Αυτοί έχουν προτεραιότητα».

Κλείνοντας, μίλησε για την αφοσίωσή του στη μουσική: «Δεν έχω πάθη, δεν πίνω, είμαι αφοσιωμένος στη δουλειά μου. Θέλω να διοχετεύω όλη μου την ενέργεια στη μουσική, με ειλικρίνεια, αυθεντικότητα και ελληνικότητα, εξελίσσοντας συνεχώς τον ήχο μου».