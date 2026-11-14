Συγκεκριμένα, η ανάρτησή του ήταν από τη σάουνα του 91 Athens Riviera, του private members club στα νότια προάστια της Αθήνας. Το ξύλινο εσωτερικό, ο χαμηλός φωτισμός και η ατμόσφαιρα του χώρου συνέθεσαν ένα σκηνικό απόλυτης χαλάρωσης, αρκετά διαφορετικό από εκείνο στο οποίο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον τραγουδιστή.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χρησιμοποιεί συχνά τα social media για να επικοινωνεί με το κοινό του, μοιραζόμενος στιγμιότυπα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του, τα ταξίδια του αλλά και πιο προσωπικές στιγμές.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική του ζωή, έκανε με τη συγκεκριμένη ανάρτηση μια μικρή παρέκκλιση από το συνηθισμένο περιεχόμενο του λογαριασμού του, δίνοντας έμφαση στον χρόνο που αφιερώνει στον εαυτό του.

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