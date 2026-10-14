Την πρώτη του αντίδραση στις εξελίξεις γύρω από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ έδωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αποφεύγοντας να σχολιάσει την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο τραγουδιστής συνάντησε την κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Η δημοσιογράφος τον ρώτησε για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την Αμερικανίδα διπλωμάτη, με την οποία διατηρεί φιλική σχέση και έχει πραγματοποιήσει αρκετές κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Η απάντηση του τραγουδιστή στις ερωτήσεις για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν θέλησε να μιλήσει, εξηγώντας πως δεν είχε παρακολουθήσει αναλυτικά όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

«Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα τα δω… Σας ευχαριστώ, αν θες να πούμε κάτι για μουσική είμαι εδώ για σένα», απάντησε χαρακτηριστικά, στρέφοντας τη συζήτηση στη μουσική του δραστηριότητα.

Οι εξελίξεις γύρω από την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο δημοσιευμάτων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η Wall Street Journal και η Daily Mail, τα οποία περιλάμβαναν καταγγελίες και ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά της, τις επιχειρηματικές επαφές της και οικονομικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι εξελίξεις οδήγησαν σε παρέμβαση του Λευκού Οίκου, ενώ την Τρίτη 13 Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι ζητήθηκε από την Αμερικανίδα διπλωμάτη να παραιτηθεί από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

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