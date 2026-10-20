Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη αντίδραση μετά τη συναυλία του στο Παρίσι – «Θεωρώ άδικη τη στοχοποίηση»

Ο Γιώργος Λιάγκας μετέφερε, μέσα από την εκπομπή «Πρωινό», την πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου Αργυρού μετά τη συναυλία του στο Παρίσι και τις αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεό του από τον Πύργο του Άιφελ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο παρουσιαστής, ο τραγουδιστής θεωρεί άδικη τη στοχοποίηση που δέχεται, ενώ συνδέει την κριτική που έχει δεχτεί με τη σχέση του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Το περιβάλλον του υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν επιδίωξε να έρθει κοντά στην Αμερικανίδα διπλωμάτη, αλλά πως γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών, ενώ ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει κάποια δημόσια δήλωση για το θέμα.

Όπως μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, ο Κωνσταντίνος Αργυρός θεωρεί ότι η κριτική που δέχεται για το περιστατικό στον Πύργο του Άιφελ αποτελεί προέκταση της συζήτησης γύρω από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τη σχέση που είχαν αναπτύξει. Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στο περιβάλλον του τραγουδιστή, ο ίδιος αισθάνεται ότι υπήρξαν άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο που τον αντιμετώπισαν με ζήλια εξαιτίας αυτής της σχέσης.

«Ο Αργυρός θεωρεί άδικη αυτή τη στοχοποίηση. Το κομμάτι με τον Πύργο του Άιφελ είναι τα απόνερα της ιστορίας με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο Αργυρός θεωρεί ότι τον “ζήλευαν” άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου για τη σχέση του με την Γκίλφοϊλ. Ο ίδιος λέει ότι δεν πήγε να τη βρει, εκείνη βρέθηκε στον δρόμο του, του τη γνώρισαν και εκείνη τον χρησιμοποίησε ως αρωγό για να μπει στα lifestyle πράγματα της χώρας. Θεωρούσε ότι μέσα από αυτή τη σχέση βοηθούσε τη χώρα του. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι πολιτικός και δεν θέλει να ασχοληθεί, και σωστά δεν έκανε δήλωση όταν ήρθε στο αεροδρόμιο», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, μεταφέροντας όσα υποστηρίζει το περιβάλλον του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την ίδια πλευρά, ο Αργυρός δεν θεωρεί ότι έχει λόγο να απολογηθεί δημόσια και δεν σκοπεύει να τοποθετηθεί αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε ότι ο τραγουδιστής έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις το επόμενο διάστημα, μεταξύ των οποίων και το άνοιγμα του νυχτερινού κέντρου όπου θα εμφανίζεται.

Οι πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στην εκπομπή προκάλεσαν συζήτηση στο πάνελ, με τη Νόρα Καούρη να επισημαίνει ότι δεν άκουσε τον τραγουδιστή να εκφράζει δημόσια στενοχώρια για όσα συνέβησαν. «Δεν ακούσαμε μια στιγμή να λέει ότι είναι ενήμερος και στενοχωρημένος», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε, εξηγώντας πως, σύμφωνα με όσα γνωρίζει από ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον τραγουδιστή, εκείνος δεν αισθάνεται ότι πρέπει να απολογηθεί και δεν προτίθεται να κάνει κάποια δήλωση τώρα. «Καταλαβαίνω από ανθρώπους κοντά του, δεν αισθάνεται απολογούμενος και δεν σκοπεύει να κάνει κάποια δήλωση τώρα. Τον επόμενο μήνα έχει και μαγαζί να ανοίξει», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η Φωτεινή Πετρογιάννη έθεσε ένα διαφορετικό ζήτημα, συνδέοντας όσα αποδίδονται στον Αργυρό για την πρόθεσή του να βοηθήσει τη χώρα μέσω της σχέσης του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τη συμπεριφορά που σχολιάστηκε στο Παρίσι. «Πώς ένας άνθρωπος που λέει ότι με την παρέα που κάνει με την Κίμπερλι θα ήθελε να βοηθήσει τη χώρα του – δεν καταλαβαίνω καν πώς – να λέει ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος με αυτό που έκανε στον Πύργο του Άιφελ, γιατί δείχνει την ίδια κοινωνική ευαισθησία», είπε χαρακτηριστικά.

govastiletto.gr – «Στο στόχαστρο» των τηλεοπτικών πάνελ ο Κωνσταντίνος Αργυρός: Όσα είπαν οι παρουσιαστές για το βίντεο στο Παρίσι