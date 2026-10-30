Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για την οικογενειακή του ζωή προχώρησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός το βράδυ της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, μιλώντας ζωντανά στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» του OPEN. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε στις προκλήσεις της καθημερινότητας και τη δυσκολία να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτητικές επαγγελματικές του υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις του ως πατέρας.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, με ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμα εμφανίσεων και συναυλιών σε Ελλάδα και εξωτερικό, μίλησε για την Αλεξάνδρα Νίκα και τα δύο τους παιδιά, σημειώνοντας πως η απόσταση είναι συχνά ψυχοφθόρα. Παρά το γεγονός ότι η οικογένειά του τον ακολουθεί σε ορισμένα ταξίδια, εξήγησε πως αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει πάντα, λόγω του νεαρού της ηλικίας των παιδιών.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν αναφέρθηκε στις στιγμές που αναγκάζεται να βρίσκεται μακριά από τη σύντροφό του και τα παιδιά τους.

«Είναι πολύ δύσκολο γιατί κι εμένα μου κοστίζει όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό και με παίρνει τηλέφωνο η Αλεξάνδρα -γιατί ντάξει έρχεται και κάποιες φορές και η ίδια μαζί και η οικογένεια – αλλά επειδή είναι πολύ μωρά τα παιδιά, δεν είναι εύκολο να ακολουθούν σε μακρινούς προορισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής στάθηκε στον πολύτιμο χρόνο που περνά με τα παιδιά του, εξηγώντας ότι προσπαθεί να αξιοποιεί κάθε στιγμή όταν επιστρέφει στο σπίτι.

«Οι στιγμές φεύγουν και όλο αυτό το πράγμα είναι λίγο δύσκολο αλλά παρόλα αυτά, όταν είμαι σπίτι προσπαθώ να πετάω τα κινητά και να είμαι εκεί δίπλα τους, να είμαι παρών όσο μπορώ περισσότερο», εξομολογήθηκε.

Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο πως αυτή είναι η πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η στάση του τόσο για την Κίμπερλι Γκίλφοιλ όσο και το βίντεο που ανέβασε από το Παρίσι για τη συναυλία του ενώ υπήρχαν επεισόδια.

govastiletto.gr -Κωνσταντίνος Αργυρός: Αποθεώθηκε ξανά στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο – Στο πλευρό του η Αλεξάνδρα Νίκα