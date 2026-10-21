Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έκανε, το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, επιλέγοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους του το τραγούδι «Μετανάστης».

Η ανάρτησή του ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία το όνομά του έχει απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα, εξαιτίας ενός βίντεο που ανέβασε από το Παρίσι και προκάλεσε πλήθος σχολίων και αντιδράσεων.

Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, έκανε ξανά την εμφάνισή του στο Instagram, αυτή τη φορά με μια δημοσίευση αφιερωμένη στη μουσική. Πιο συγκεκριμένα, ο δημοφιλής τραγουδιστής παρουσίασε το κομμάτι «Μετανάστης», χωρίς να συνοδεύσει την ανάρτησή του με κάποια αναφορά στα όσα είχαν προηγηθεί στο Παρίσι. Τα σχόλια του κόσμου ήταν αποθεωτικά για το τραγούδι που δημοσίευσε.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να τραγουδά με φόντο τον Πύργο του Άιφελ. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, που συνδέθηκε με την πολυσυζητημένη παρουσία του στη γαλλική πρωτεύουσα για τη συναυλία του, δεν πέρασε απαρατήρητο από τον κόσμο, προκαλώντας αρνητικά σχόλια, αφού στο Παρίσι βρίσκονταν σε εξέλιξη εκτεταμένες κοινωνικές κινητοποιήσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Argiros (@argiros_konstantinos)

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη αντίδραση μετά τη συναυλία του στο Παρίσι – «Θεωρώ άδικη τη στοχοποίηση»