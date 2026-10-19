Ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα για τον Κωνσταντίνο Αργυρό με την πρώτη του συναυλία στο Παρίσι, σημειώνοντας ακόμα έναν σταθμό στη διεθνή του πορεία. Η πραγματοποίηση της βραδιάς, ωστόσο, συνέπεσε με μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο για τη Γαλλία, καθώς οι εικόνες από τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια έκαναν τον γύρο του πλανήτη.

Παρά τις συγκυρίες, το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή του εμβληματικού La Seine Musicale, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή ελληνική μουσική βραδιά, ακριβώς όπως είχε προγραμματιστεί από τους διοργανωτές.

Μαζί του στη σκηνή ανέβηκαν ο Γαλλολιβανέζος τρομπετίστας Ιμπραΐμ Μααλούφ και ο Γάλλος πιανίστας Σοφιάν Παμάρ, δύο καλλιτέχνες με διεθνή παρουσία, δίνοντας τη δική τους διάσταση στη συναυλία.

Πριν, ωστόσο, ακουστούν οι πρώτες νότες, μια ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού είχε ήδη ανοίξει συζήτηση στα social media.

Στο βίντεο που δημοσίευσε από τη γαλλική πρωτεύουσα, ο τραγουδιστής ερμήνευε το νέο του τραγούδι, «Ρεύμα», με φόντο τον Πύργο του Άιφελ. Μια εικόνα που, υπό άλλες συνθήκες, θα αποτελούσε μια συνηθισμένη προωθητική ανάρτηση, αυτή τη φορά προκάλεσε επικριτικά σχόλια για τη χρονική στιγμή της δημοσίευσής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Argiros (@argiros_konstantinos)

Τα επικριτικά σχόλια για το βίντεο πριν τη συναυλία

Η Γαλλία βρισκόταν σε κοινωνικό αναβρασμό, με χιλιάδες πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους, εκφράζοντας την αγωνία τους για τις συνθήκες στην εκπαίδευση, το αυξανόμενο κόστος ζωής και την αβεβαιότητα για το μέλλον. Οι κινητοποιήσεις είχαν συνοδευτεί από σοβαρά επεισόδια, πυρκαγιές και καταστροφές, με τις εικόνες από το Παρίσι να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Πίσω από τα στιγμιότυπα των συγκρούσεων, όμως, βρίσκονταν αιτήματα για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξιοπρέπεια και ουσιαστικές προοπτικές για τη νέα γενιά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ορισμένοι χρήστες θεώρησαν ότι το βίντεο δεν αντανακλούσε όσα συνέβαιναν στην πόλη.

Στα σχόλια της ανάρτησης διαβάζει κανείς:

«Ο ορισμός του “εκτός τόπου και χρόνου”».

«Στην κοσμάρα σου».

«Το Παρίσι αυτή την στιγμή είναι σύμβολο επανάστασης κατά της διαφθοράς και διαπλοκής κατά της φτώχειας και της ακρίβειας!!!!!».

«Στην κοσμαρα του ο Κωστακης. Ευτυχως δεν περασε το παραμυθι του μεγαλου καλλιτεχνη που πηγαν να μας πουλησουν τα καναλια. Φιλια στην Κιμπερλι Κωστακη!».

«Πλήρης έλλειψη ενσυναίσθησης».

«Οι αλλοι κάνουν διαδηλώσεις στο παρισι και ο κωστακης τραγουδαει».

Όσα είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day

«Εγώ έτυχε και έπεσα το Σάββατο στο βίντεο αυτό του Κωνσταντίνου Αργυρού. Το βλέπω με την πρώτη ματιά. Λέω δεν μπορεί, είναι μια άλλη μέρα. Και ψάχνω από κάτω, λέω ο άνθρωπος το έχει ανεβάσει άλλη μέρα και τώρα μου βγαίνει στο timeline ας πούμε. Λέω μην τον αδικήσω. Εκ πρώτης όψεως. Κοιτάω από κάτω. Δύο ώρες πριν.

Δεν είναι δυνατόν. Και συντάσσομαι με τη Ναταλία Γερμανού. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος; Γιατί βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τον νουθετήσει; Γιατί ο καλλιτέχνης καμιά φορά μπορεί το μυαλό του να το έχει στη συναυλία, στα επαγγελματικά», ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day.

«Εγώ δεν περιμένω από τον Κωνσταντίνο Αργυρό που πήγε για μία και μοναδική συναυλία στο Παρίσι να την ακυρώσει. Αυτό το βίντεό του ήταν εκ του περιττού. Δηλαδή δεν έπρεπε να ανέβει», τόνισε.

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