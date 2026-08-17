Με αφορμή τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου, ο δημοφιλής τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του ένα ιδιαίτερα τρυφερό και σπάνιο στιγμιότυπο.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απολαμβάνει στιγμές καλοκαιρινής χαλάρωσης και οικογενειακής ευτυχίας, μαζί με την αγαπημένη του, Αλεξάνδρα Νίκα και τα δύο παιδιά τους.

Στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, διακρίνεται ο μικρός Βασίλης Αργυρός να χτυπά την καμπάνα ενός γραφικού ξωκλησιού.

Αυτή η κίνηση αποτελεί μια έξυπνη και γλυκιά αναφορά στη μεγάλη του μουσική επιτυχία «Καμπάνες».

Συνοδεύοντας την εικόνα, ο τραγουδιστής έστειλε τις θερμότερες ευχές του: «Χρόνια πολλά με υγεία και ευλογία! Σας στέλνω την αγάπη μου».

govastiletto.gr – Evangelia και Κωνσταντίνος Αργυρός ξεσήκωσαν τα Χανιά: Χόρεψαν μαζί τις «Καμπάνες»