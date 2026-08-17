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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απολαμβάνει στιγμές καλοκαιρινής χαλάρωσης και οικογενειακής ευτυχίας, μαζί με την αγαπημένη του, Αλεξάνδρα Νίκα και τα δύο παιδιά τους.
Με αφορμή τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου, ο δημοφιλής τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του ένα ιδιαίτερα τρυφερό και σπάνιο στιγμιότυπο.
Στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, διακρίνεται ο μικρός Βασίλης Αργυρός να χτυπά την καμπάνα ενός γραφικού ξωκλησιού.
Αυτή η κίνηση αποτελεί μια έξυπνη και γλυκιά αναφορά στη μεγάλη του μουσική επιτυχία «Καμπάνες».
Συνοδεύοντας την εικόνα, ο τραγουδιστής έστειλε τις θερμότερες ευχές του: «Χρόνια πολλά με υγεία και ευλογία! Σας στέλνω την αγάπη μου».
govastiletto.gr – Evangelia και Κωνσταντίνος Αργυρός ξεσήκωσαν τα Χανιά: Χόρεψαν μαζί τις «Καμπάνες»