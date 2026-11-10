Μια πιο προσωπική πλευρά του Κωνσταντίνου Αργυρού ανακάλυψαν οι ακόλουθοί του, με αφορμή ένα ταξίδι του στη Βοστώνη στο πλαίσιο των προγραμματισμένων του εμφανίσεων. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης βρέθηκε στην αμερικανική πόλη συνοδευόμενος από τον YouTuber ItsOnlySkillz, καταγράφοντας σε βίντεο στιγμιότυπα από την παραμονή τους εκεί, αλλά και τις αυθόρμητες συζητήσεις τους κατά τη διάρκεια των διαδρομών τους.

Σε μία εξ αυτών, ο δημοφιλής τραγουδιστής προχώρησε σε μια εκτός πρωτοκόλλου εξομολόγηση, εστιάζοντας στην οικογενειακή του ζωή.

Μιλώντας ανοιχτά για τη νέα του καθημερινότητα ως πατέρας, δεν δίστασε να αναφερθεί στη δυσκολία της διαχείρισης των συνεχών επαγγελματικών ταξιδιών και στο πώς βιώνει την απόσταση από τους δικούς του ανθρώπους.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα. Ο γιος τους, Βασίλης, είναι πλέον δύο ετών, ενώ η κόρη τους, Μιράντα, είναι μόλις τεσσάρων μηνών. Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πως δεν είναι εύκολο να βρίσκεται διαρκώς μακριά από την οικογένειά του, καθώς οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις απαιτούν συχνά ταξίδια και εμφανίσεις εκτός Ελλάδας. Μάλιστα, δεν έκρυψε ότι κάποιες στιγμές αισθάνεται τύψεις.

«Ο μεγάλος είναι 2 χρονών και η μικρή είναι 4 μηνών. Δεν είναι και εύκολο τώρα να είμαι κι εγώ συνέχεια εκτός. Ξέρεις αυτό κοστίζει», δήλωσε αρχικά, για να προχωρήσει στη συνέχεια σε μια σπάνια εξομολόγηση για την πατρότητα: «Ώρες ώρες με πιάνουν τύψεις που λείπω. Όταν είμαι Αθήνα κάνω συνέχεια πράγματα με τον γιο μου. Δεν είναι από τους τύπους που κάθονται φρόνιμα. Δεν είναι ήρεμο παιδί. Ξέρει να κάνει όλα τα αθλήματα. Κολυμπάει, μπάσκετ, ποδοσφαίρο, τένις, πάντελ».

Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο Κωνσταντίνος Αργυρός προσπαθεί να αξιοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τον χρόνο που περνά στην Αθήνα, δίνοντας προτεραιότητα στις στιγμές με τον γιο του.

Η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού στη Βοστώνη, στην κατάμεστη Agganis Arena, στις 3 Οκτωβρίου 2026, αποτέλεσε ακόμη έναν σημαντικό σταθμό στη διεθνή του πορεία.

govastiletto.gr -Κωνσταντίνος Αργυρός: Απαντά στα αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή του στη Τουρκία