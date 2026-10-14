Κωνσταντίνος Αργυρός: Με την Αλεξάνδρα Νίκα στην εκδήλωση για το luxury skincare brand του Brad Pitt

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πραγματοποίησαν μια νέα κοινή εμφάνιση, αυτή τη φορά με αφορμή ένα νέο επιχειρηματικό βήμα που τους συνδέει με το skincare brand του Brad Pitt.

Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του βρέθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 13/10 στο Νέο Ψυχικό, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πρώτου Beau Domaine Skin Lab στην Ευρώπη.

Το ζευγάρι, που ανέλαβε την αντιπροσωπεία των προϊόντων Beau Domaine στην Ελλάδα, φωτογραφήθηκε μαζί στην εκδήλωση, ενώ κατά την άφιξή του οι φωτογράφοι το απαθανάτισαν να περπατά χέρι χέρι.