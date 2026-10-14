Κωνσταντίνος Αργυρός: Με την Αλεξάνδρα Νίκα στην εκδήλωση για το luxury skincare brand του Brad Pitt

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πραγματοποίησαν μια νέα κοινή εμφάνιση, αυτή τη φορά με αφορμή ένα νέο επιχειρηματικό βήμα που τους συνδέει με το skincare brand του Brad Pitt.
Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του βρέθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 13/10 στο Νέο Ψυχικό, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πρώτου Beau Domaine Skin Lab στην Ευρώπη.
Το ζευγάρι, που ανέλαβε την αντιπροσωπεία των προϊόντων Beau Domaine στην Ελλάδα, φωτογραφήθηκε μαζί στην εκδήλωση, ενώ κατά την άφιξή του οι φωτογράφοι το απαθανάτισαν να περπατά χέρι χέρι.
Η εμφάνιση του ζευγαριού στα εγκαίνια
Για τη συγκεκριμένη βραδιά, η Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε ένα κομψό και χαλαρό σύνολο, συνδυάζοντας μαύρο σακάκι με τζιν παντελόνι και μαύρα παπούτσια. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρη τσάντα.
Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμφανίστηκε με λευκό πουκάμισο, σκούρο παντελόνι και λευκά sneakers, έχοντας ρίξει ένα μαύρο πλεκτό στους ώμους του. Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί μπροστά στον φωτογραφικό φακό, με αφορμή την παρουσίαση του νέου χώρου.
Τα εγκαίνια του πρώτου Beau Domaine Skin Lab στην Ευρώπη αποτέλεσαν την αφορμή για τη νέα δημόσια εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, οι οποίοι συνδυάζουν πλέον την κοινή προσωπική τους πορεία με μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.
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