Στην Κεφαλονιά, και συγκεκριμένα στο Φισκάρδο, βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όπου τραγούδησε σε ιδιωτική εκδήλωση το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισε ο Πρόεδρος και CEO της Blackstone, Στίβεν Σβάρτσμαν, ο οποίος απόλαυσε το πρόγραμμα και δεν δίστασε να χορέψει όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής ερμήνευσε το τραγούδι «Καμπάνες», από το νέο του άλμπουμ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η Σίλια Κριθαριώτη, η οποία μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από τη βραδιά, καταγράφοντας στιγμές από το μουσικό πρόγραμμα, αλλά και το κέφι των καλεσμένων.

Το σχετικό στιγμιότυπο δείχνει τον Αμερικανό επιχειρηματία να διασκεδάζει και να κινείται στους ρυθμούς της επιτυχίας του Κωνσταντίνου Αργυρού, σε μια βραδιά με έντονο ελληνικό χρώμα στο κοσμοπολίτικο Φισκάρδο.

Govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός: Συνάντηση με τη Dara στη Νέα Υόρκη