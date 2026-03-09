Η Αλεξάνδρα Νίκα μαζί με τον γιο της, Βασίλη ταξίδεψαν μέχρι το Σικάγο για να απολαύσουν τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην sold out συναυλία του στο United Center του Σικάγο, το «σπίτι» των Chicago Bulls.

Η σύζυγος του τραγουδιστή δημοσίευσε μία τρυφερή φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου δείχνει τον γιο της, Βασίλη, να φορά ασορτί μπλούζα με τον πατέρα του, Κωνσταντίνο Αργυρό, στην sold out συναυλία του στο Σικάγο.

Η σύζυγός του και ο γιος του πάντα βρίσκονται στο πλευρό του και ακολουθούν τον Κωνσταντίνο Αργυρό στα ταξίδια του, δείχνοντάς του πόση αγάπη έχουν για εκείνον.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, η Αλεξάνδρα Νίκα αυτή την στιγμή είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί του ζευγαριού, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι πιθανότατα κορίτσι.

govastiletto.gr -Κωνσταντίνος Αργυρός: Δείτε όσα έγιναν στη συναυλία του στο εμβληματικό στάδιο του Michael Jordan στο Σικάγο