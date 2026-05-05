Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψε στην Ελλάδα, μετά από ένα τετραήμερο «γεμάτο» από εμφανίσεις στο εξωτερικό.

Η κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και η δημοσιογράφος Ράνια Θεοδωρακοπούλου τον συνάντησαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τον ίδιο να δηλώνει ότι ανυπομονεί να δει την οικογένειά του, μετά από αυτές τις τέσσερις ημέρες απουσίας.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε χαρακτηριστικά: «Μετά από ένα τετραήμερο κούρασης, πηγαίνω να δω την οικογένειά μου» και στη συνέχεια έστειλε τις ευχές του στον Akyla, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision. «Είμαστε όλοι δίπλα στον Akyla και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο» σημείωσε.

Όταν, δε, η δημοσιογράφος του ευχήθηκε για την κόρη του, που πρόκειται να έρθει στη ζωή σε λιγότερο από δύο μήνες, ο Κωνσταντίνος Αργυρός απάντησε με χαμόγελο: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απέκτησε το πρώτο παιδί του με την Αλεξάνδρα Νίκα στις 22 Νοεμβρίου 2024, ένα αγοράκι που πήρε το όνομα Βασίλης. Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε ιδιωτική τελετή στις 7 Ιουλίου 2025, ενώ τώρα περιμένουν το δεύτερο παιδί τους, το οποίο θα είναι κορίτσι.

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός: Βραδινή εμφάνιση με την Αλεξάνδρα Νίκα πριν τη γέννηση της κόρης τους