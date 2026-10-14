Κωνσταντίνος Αργυρός: Όσα έλεγε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τη σχέση τους – «Είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος»

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρίσκεται, το τελευταίο διάστημα, στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά τις εξελίξεις γύρω από τη θέση της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και τα δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ανάμεσα στα πρόσωπα με τα οποία είχε αναπτύξει στενή προσωπική σχέση στη χώρα μας ήταν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με τους δυο τους να έχουν ανταλλάξει δημόσια κολακευτικά σχόλια και να δείχνουν ότι τους συνδέει μια ιδιαίτερη φιλία.

Μάλιστα, η Αμερικανίδα πρέσβειρα είχε επισκεφθεί το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής, ενώ δεν έκρυβε τον θαυμασμό της για εκείνον και τη μουσική του. Η οικειότητα που είχαν αναπτύξει είχε προκαλέσει συζητήσεις, με ορισμένους να αναφέρουν ακόμη και το ενδεχόμενο να γίνει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ νονά της κόρης που απέκτησε ο τραγουδιστής με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την Αμερικανίδα σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», περιγράφοντας πώς γνωρίστηκαν, αλλά και όσα εκτιμούσε στον χαρακτήρα και στη στάση της απέναντι στην Ελλάδα. Ο τραγουδιστής είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στην αγάπη που εκείνη τού έδειχνε για τη μουσική του, στον σεβασμό της προς τη χώρα μας, αλλά και στις συζητήσεις που είχαν κάνει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία.

«Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε από ένα κοινό μας φίλο (σ.σ. τον Έρικ Βασιλάτο) εδώ και αρκετό καιρό. Πραγματικά έχω εκπλαγεί με τη συμπεριφορά της. Αγαπάει τη μουσική μου και αγαπάει την Ελλάδα πάρα πολύ και από τις κουβέντες που έχουμε κάνει, πάντα δείχνει αγάπη, πάντα δείχνει σεβασμό στην Ελλάδα και πάντα είναι πάρα πολύ δοτική και πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι.

Πραγματικά αν μπορώ να κάνω κάτι για να βοηθήσω τη χώρα μου και μέσω όλης αυτής της κατάστασης, θα το κάνω και αυτό προσπαθώ να της διοχετεύω και εγώ το τι ανάγκες υπάρχουν και το τι υπάρχει, ξέρεις γιατί αυτή τη στιγμή, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα βγάζουν πέρα στην Ελλάδα, ζούμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη και όλο αυτό το πράγμα χρειάζεται την υποστήριξη και την αγάπη και την καρδιά ανθρώπων που μπορούν να κάνουν κάτι. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, δηλαδή υπάρχει στην κοινωνία πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό το πράγμα αν μπορέσουμε κάπως. Δεν είναι η δουλειά μου να κάνω αυτό, αλλά οι άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό το πράγμα, καλό είναι να δουν το πρόβλημα, να βρουν μια ουσιαστική λύση».

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη αντίδραση για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ