Ο Κωνσταντίνος Αργυρός προετοιμάζεται αυτό τον καιρό εντατικά, αφού θα δώσει μια μοναδική συναυλία στις 22/11 στο Barclays Center. Ο καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει πολλές από τις παλαιότερες και νεότερες επιτυχίες, τραγούδια που ανυπομονούν να ακούσουν οι θαυμαστές του από τη Νέα Υόρκη.

Στο πλευρό του, αυτές τις μέρες, είναι η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς την ημέρα της συναυλίας του, ο μικρός γιος τους, Βασίλης, γιορτάζει τα πρώτα του γενέθλια. Η ίδια διατηρεί σπίτι στο Λος Άντζελες, όπου ζούσε στο παρελθόν, μαζί με την αδελφή της Νταίζη και τον αδελφό της Παναγιώτη.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει ξαναπάει στη Νέα Υόρκη, τον Νοέμβριο του 2023, μέρα που τον απόλαυσαν πάνω από 13.000 ομογενείς του.

Φέτος, έγινε κάτι αναπάντεχο για τον ίδιο, καθώς η επερχόμενη συναυλία έγινε sold out, κάτι που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του, με ένα κείμενο στο Instagram.

«Πρώτη φορά που συνέβη αυτό. Είμαι ταπεινός. Είμαι περήφανος. Αλλά πάνω απ’ όλα, είμαι ευγνώμων…Αγάπη στους ανθρώπους μου, αγάπη στη Νέα Υόρκη, αγάπη στην Ελλάδα. Ένας κόσμος, μια αύρα. Γράψαμε ιστορία μαζί…».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κάνει, αυτό το διάστημα, focus αρκετά στη διατροφή και στη φυσική του κατάσταση, καθώς γυμνάζεται ενταντικά, όχι μόνο για τη συναυλία του αλλά και για να διατηρεί το σώμα του σε μια πολύ καλή φόρμα. Στο τελευταίο του story έβγαλε ένα βίντεο από το γυμναστήριο, φορώντας μια φόρμα και ένα μαύρο φανελάκι, διατηρώντας έτσι το καλογραμμωμένο σώμα του.

Ο ίδιος, μετά τη συναυλία που θα δώσει, θα συνεχίσει στις 29 Ιανουαρίου στο Ντούμπεντορφ της Ελβετίας, στις 15 Φεβρουαρίου στο Μόναχο και στις 3 Μαρτίου στο Ντίσελντορφ, όπου και θα ολοκληρωθεί η φετινή σειρά εμφανίσεών του.

