Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Κωνσταντίνος Αργυρός, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζοντας τις εμφανίσεις του για το αμερικανικό κοινό.

Κατά την παραμονή του στην αμερικανική μεγαλούπολη, ο δημοφιλής τραγουδιστής συναντήθηκε με τη Dara, τη φετινή νικήτρια της Eurovision, από τη Βουλγαρία, η οποία επίσης βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.

Οι δύο καλλιτέχνες φωτογραφήθηκαν μαζί, με το στιγμιότυπο να δημοσιεύεται στα social media και να συγκεντρώνει θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Η κοινή τους εμφάνιση τράβηξε την προσοχή των θαυμαστών τους, οι οποίοι σχολίασαν με ενθουσιασμό τη συνάντηση, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η μουσική ενώνει ανθρώπους και καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες.

govastiletto.gr – Νόβακ Τζόκοβιτς: Χόρεψε «Bangaranga» στην Αθήνα με τη νικήτρια της Eurovision 2026, Dara