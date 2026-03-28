Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψε στην Ελλάδα από τη μοναδική του εμφάνιση στο Βελιγράδι και κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος απάντησε στις κάμερες για διάφορα θέματα που απασχολούν το κοινό.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε αρχικά στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε από τον Γιώργο Μουκίδη, δηλώνοντας ότι κατανοεί πως δεν αρέσει σε όλους, ενώ το προσωπικό του στοίχημα παραμένει να ενώνει τον κόσμο μέσα από τη μουσική του: «Με χαμηλά το κεφάλι και κοιτάζουμε τον στόχο μας που είναι αυτό που μάθαμε όλα αυτά τα χρόνια», τόνισε.

Σχετικά με την πρόσφατη έκρηξη στο νυχτερινό μαγαζί όπου θα εμφανιζόταν στην Κύπρο, ο Αργυρός εξήγησε ότι αρχικά υπήρξε ανησυχία, αλλά οι αρχές τον διαβεβαίωσαν ότι η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο: «Νιώσαμε ασφάλεια και καταλαβαίνω ότι διαλύθηκε μόνο η τζαμαρία. Σκοπός μου είναι να ενώνω τον κόσμο με τη μουσική μου και να δίνω χαρά και βοήθεια όπου μπορώ».

Τέλος, ο τραγουδιστής απάντησε για την πιθανή νονά του δεύτερου παιδιού του, σχολιάζοντας και την πορεία του Akyla στη Eurovision: «Γενικά όταν γίνεσαι γονιός, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον πλανήτη. Είμαστε πολύ τυχεροί. Καθίστε να γεννηθεί πρώτα το παιδί (και μετά θα δούμε τους νονούς). Ο Akylas έχει μια πολύ ωραία φιγούρα και του εύχομαι καλή επιτυχία. Του εύχομαι να αγαπήσει αυτό που κάνει, να μην αγχωθεί και να αγκαλιάσει όλο αυτό που κάνει. Του στέλνω πολλή αγάπη και είμαστε δίπλα του».

Ο Αργυρός δείχνει για ακόμη μια φορά ότι παραμένει προσηλωμένος στη μουσική του και στην υποστήριξη των νέων καλλιτεχνών, ενώ παράλληλα απαντά με ψυχραιμία σε προσωπικά και δημόσια θέματα.

