Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Sila ενώνουν τις φωνές τους σε ένα δίγλωσσο ντουέτο της σαρωτικής και πολυπλατινένιας επιτυχίας «Αχ Καρδιά Μου», επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της μουσικής, η οποία ξεπερνά τα σύνορα και ενώνει τους λαούς.

Στο «Αχ Καρδιά Μου/ Uyu yanımda», ένα ντουέτο στα ελληνικά και στα τούρκικα που κυκλοφορεί από την Pedagon Records, ο πολυεπιτυχημένος και καλλιτεχνικά αεικίνητος Κωνσταντίνος Αργυρός, συμπράττει με την Sila, μια τις πιο γνωστές και επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της γειτονικής χώρας.

«Η μουσική ταξιδεύει με τρόπους που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Με την Sila το “Αχ Καρδιά Μου” ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του. Απ’ όπου κι αν το ακούτε, σας ευχαριστώ που κάνετε πραγματικότητα αυτό το ταξίδι», λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Από την πλευρά της η Sila αναφέρει: «Λίγους μήνες αφότου μιλήσαμε για να βρεθούμε στο στούντιο, το “Αχ Καρδιά Μου”, που μπήκε στη ζωή όλων μας με την υπέροχη φωνή του Κωνσταντίνου Αργυρού, είναι τώρα δικό σας και μέσα από την κοινή μας ερμηνεία. Με τον τουρκικό του τίτλο, το ντουέτο μας λέγεται “Uyu Yanımda” δηλαδή ”Κοιμήσου Πλάι Μου”. Με πολλή αγάπη, Sila».

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