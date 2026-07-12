Η ανοδική πορεία του Κωνσταντίνου Αργυρού συνεχίζεται, αφού ο δημοφιλής τραγουδιστής γνωρίζει ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση και στο εξωτερικό. Οι δύο εμφανίσεις του στην Κωνσταντινούπολη στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, με το κοινό να δίνει δυναμικό «παρών» και να τον αποθεώνει.

Με αφορμή τις συναυλίες του στην τουρκική μεγαλούπολη, ο καλλιτέχνης επέλεξε να μείνει στο πολυτελές Ciragan Palace Kempinski, ένα ιστορικό ξενοδοχείο που βρίσκεται στις όχθες του Βοσπόρου και συγκαταλέγεται στα πιο εμβληματικά της πόλης. Το εντυπωσιακό κτίριο, που στο παρελθόν υπήρξε οθωμανικό παλάτι, ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του και τη μοναδική θέα στα Στενά.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να μοιραστεί στιγμές από το ταξίδι του με τους διαδικτυακούς του ακολούθους στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram. Μέσα από φωτογραφίες που ανέβασε, έδωσε μια γεύση τόσο από την ατμόσφαιρα των συναυλιών του όσο και από τη διαμονή του στο εντυπωσιακό ξενοδοχείο, συγκεντρώνοντας, όπως ήταν φυσικό χιλιάδες αντιδράσεις και θετικά σχόλια.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Argiros (@argiros_konstantinos)

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