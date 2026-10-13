Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχίζει την ξεχωριστή κι επιτυχημένη πορεία του εκτός Ελλάδας και βάζει ως στόχο του τα βραβεία Grammy.

Ο πολυεπιτυχημένος καλλιτέχνης «ανέβασε» στα social media το Grammy Consideration, μια καμπάνια που κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ώστε να τους επιλέξουν ως υποψηφίους για τα πιο σημαντικά μουσικά βραβεία παγκοσμίως.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βάζει πλώρη για τα Grammy και τις κατηγορίες «Best Global Music Album» και «Best Global Music Performance» με το «Καμπάνες», το δισκογραφικό του αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου και στα νησιώτικα τραγούδια.

Το «Καμπάνες» έχει ήδη γράψει ιστορία, καθώς έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Το album κυκλοφορεί στις streaming υπηρεσίες, καθώς και σε διπλό βινύλιο και CD, από την Pedagon Records, το δισκογραφικό label που έχει δημιουργήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Panik Records σε συνεργασία με την αμερικανική 10K Projects.

Την ίδια ώρα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Ρεύμα», συνεχίζει τις διεθνείς συναυλίες του με σταθμούς σε Παρίσι και Λονδίνο, καθώς και την προετοιμασία των φετινών εμφανίσεών του στη νυχτερινή Αθήνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Argiros (@argiros_konstantinos)

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Διασκέδασαν μαζί στη συναυλία του Bruno Mars στο Λος Άντζελες