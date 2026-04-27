Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νίκα πραγματοποίησαν μια βραδινή έξοδο την Κυριακή 27 Απριλίου, λίγες εβδομάδες πριν υποδεχτούν την κόρη τους.

Το ζευγάρι βρέθηκε σε δείπνο για τα γενέθλια του Γιάννη Βασιλειάδη, με τον PR manager Γιώργο Ντάβλα να μοιράζεται στιγμιότυπα από τη βραδιά στα social media. Ανάμεσά τους, ξεχώρισε και μια φωτογραφία του τραγουδιστή μαζί με την έγκυο σύντροφό του.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε με χαρά για την προσωπική του ζωή και τη νέα περίοδο που βιώνει, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη στήριξη και την αγάπη του κόσμου.

Όπως ανέφερε, η προτεραιότητά του αυτή την περίοδο είναι η ασφαλής έλευση της κόρης του, ενώ ακόμη δεν έχουν καταλήξει στο όνομα που θα της δώσουν.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης τόνισε επίσης, πως πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, δίνοντας έμφαση στη σημασία της οικογένειας και της υγείας.

