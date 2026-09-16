Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του δημοσιογράφου

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Σπύρος Μπογδάνος πέθανε στο σπίτι του, στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του και τον 46χρονο γιο του.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα, ενώ στη συνέχεια η οικογένεια μετέβη στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, ακολουθώντας την επιθυμία του εκλιπόντος.

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος επέλεξε να αποχαιρετήσει δημόσια τον πατέρα του με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Στην ανάρτησή του στο Facebook ανέβασε μια κοινή φωτογραφία τους, γράφοντας «Κάπου ψηλά…», ενώ συμπεριέλαβε κείμενο σε μορφή επίσημης ανακοίνωσης της IATA, όπου ο πατέρας του εργαζόταν επί σειρά ετών.

Ο Σπύρος Μπογδάνος είχε διαγράψει σημαντική επαγγελματική πορεία στο χώρο της αεροπορίας. Διετέλεσε διευθυντής Τιμολογίων και επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ολυμπιακής Αεροπορίας στην IATA, συμβάλλοντας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη διαμόρφωση διεθνών τιμολογιακών δομών και στην ενίσχυση της συνεργασίας στον κλάδο.

Η απώλεια του πατέρα του συνέπεσε χρονικά με την πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στη βραδινή ζώνη του Open, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, με τον τίτλο «Άνω Κάτω… Κοινωνία». Μαζί του θα είναι η Εύη Φραγκάκη, ο Τάσος Ντούγκας και ο Σταύρος Μπαλάσκας.

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