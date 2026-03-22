Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» και την Μαρία Αντωνά.

Αρχικά, ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, αναφέρθηκε στην προσωπική του πορεία και την κριτική που έχει δεχθεί, δηλώνοντας: «Θεωρώ τον εαυτό μου βετεράνο. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει κάνει πρωταθλητισμό στο “κράξιμο”. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ήμουν συντηρητικός πριν αυτό γίνει μόδα».

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ρωτήθηκε για τη σχέση του με την Αφροδίτη Λατινοπούλου και ξεκαθάρισε ότι πλέον δεν υπάρχει καμία επαφή, μάλιστα αποκαλύπτοντας ότι έχει καταθέσει αγωγή ύψους 500.000 ευρώ εναντίον της.

«Έκλεψε αυτούσιο το πρόγραμμα του κόμματός μου, το οποίο έγραψα μόνος μου, λέξη προς λέξη, ακόμη και μέσα στο μαιευτήριο όσο περίμενα τη γυναίκα μου να γεννήσει. Περίμενα δύο χρόνια το συνέδριό της, ελπίζοντας ότι θα έδειχνε έστω και λίγη αξιοπρέπεια, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ξετσίπωτο», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

Τέλος, ο δημοσιογράφος μίλησε για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, αποκαλύπτοντας: «Ήμασταν στο ΣΚΑΪ, είχε έρθει ως ασκούμενη στην εκπομπή μου, τη φλέρταρα επί δύο μήνες περίπου, στον πληθυντικό».

