Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026. Ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε στα επόμενα βήματά του στην τηλεόραση, ενώ προκάλεσε αίσθηση με τα σχόλιά του για τις Ελληνίδες influencers που δραστηριοποιούνται στο Ντουμπάι, χαρακτηρίζοντας τες ως προϊόντα εξαγωγής «ελαφρών ηθών».

«Είναι νωρίς να συζητήσουμε για του χρόνου. Περιμένω να συζητήσουμε με το Open. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι συζητήσεις», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

Αναφερόμενος σε γυναίκες influencers, οι οποίες μένουν στο Ντουμπάι και τις τελευταίες ημέρες μιλούν είτε τηλεοπτικά είτε μέσα από τα social media για όσα συμβαίνουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος σχολίασε: «Σε μια χώρα που δυστυχώς παράγουμε περισσότερες φουσκοχειλούδες, ελαφρών ηθών influencers από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε και το αποτέλεσμα είναι ότι τις εξάγουμε.

Υπάρχουν κάποιες κοπέλες εκεί, οι οποίες πράγματι ασχολούνται με αξιόλογες επαγγελματικές ενασχολήσεις και είναι και πολύ επιτυχημένες. Είναι όμως και άλλες, οι οποίες δηλώνουν κάτι, με διάφορους ευφάνταστους τίτλους επαγγελματικούς και στην πραγματικότητα είναι συνοδοί. Ίσως αυτό να είναι μια Νέμεσι για την Ελλάδα για την περίοδο που «κατανάλωνε” κοπέλες από το ανατολικό μπλοκ, ενώ τώρα οι Ελληνίδες γίνονται προϊόν κατανάλωσης στη Μέση Ανατολή».

«Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι πλέον αυτό το κάνουν και με καμάρι. Τονίζω ότι δεν αναφέρομαι στις κυρίες που έχουν επιτυχημένες επαγγελματικές δραστηριότητες στον Αραβικό κόσμο, σε αυτές βγάζω το καπέλο. Πίσω από αυτές έρχονται και κρύβονται, οι οποίες όλοι γνωρίζουμε τι κάνουν στα Εμιράτα, αλλά μας βγαίνουν καμαρωτές ότι κάνουν influencing. Οι περισσότερες από αυτές ούτε αγγλικά δεν μιλάνε.

Προσωπικά δεν με νοιάζει, αλλά αυτό που με νοιάζει είναι τα πρότυπα. Είναι ελεύθερες να κάνουν ότι θέλουν και εγώ είμαι ελεύθερος να εκφράζω γνώμη για αυτό που κάνουν», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

