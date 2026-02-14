Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τη δημοσιογράφο Μένια Κούκου, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στον ΣΚΑΪ με τον Κώστα Τσουρό, τη σύγκρουση Αναστασοπούλου – Πορτοσάλτε, τον Νίκο Μουτσινά αλλά και για τη διοργάνωση της Eurovision από την ΕΡΤ.

Αρχικά, μιλώντας για τον Κώστα Τσουρό, ανέφερε: «Ο ΣΚΑΪ το έχει στο DNA του αυτό. Μπορεί να κάνει την πιο καταιγιστική αλλαγή χωρίς καμία προειδοποίηση. Υποθέτω ότι ο φίλος μου ο Κώστας το ήξερε αυτό. Ή αν δεν το ήξερε, είναι αυτό που λένε “δεν ήξερες, δε ρώταγες;”».

Για την ένταση που είχαν πρόσφατα στον αέρα η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε, σχολίασε: «Κοίτα, εγώ νομίζω ότι όλο αυτό είναι μια χορογραφία. Αν ήμουν η διοίκηση του ΣΚΑΪ, θα τους έλεγα “τσακωθείτε”. Τώρα, ενδεχομένως αυτό σε κάποια φάση να είναι και πραγματικό».

Αναφερόμενος στη δήλωση του Νίκου Μουτσινά ότι «ο ρόλος της τηλεόρασης δεν είναι να αγαπάει ως εργαζόμενο», συμφώνησε λέγοντας: «Αλήθεια είναι ότι όχι μόνο η τηλεόραση, συνολικά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν αγαπούν πάντοτε αυτούς οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους με τρόπο ο οποίος είναι φιλότιμος και εργατικός. Αγαπούν μερικές φορές τους αυτούς οι οποίοι είναι ανακατώστρες, αγαπούν εκείνους οι οποίοι φέρονται με τρόπο ο οποίος δεν είναι ηθικός. Ο Νίκος Μουτσινάς είναι ένας άνθρωπος που είναι τόσο επιτυχημένος, που έχει κερδίσει την πολυτέλεια να λέει “δεν σας έχω ανάγκη”».

Τέλος, για τη Eurovision και την ΕΡΤ, πήρε ξεκάθαρη θέση: «Τρία γράμματα έχω για σας: ΕΡΤ. Να αρχίσω πάλι να λέω αυτά τα οποία λέω για την ΕΡΤ; Για το πόσο απαράδεκτη είναι, για το γεγονός ότι οι χρηματοδοτήσεις της είναι σκανδαλώδεις, για το ότι θα έπρεπε να τα βγάζει πέρα όπως όλα τα κανάλια με τις διαφημίσεις; Και όταν χρειάζεται να κάνουνε κάτι με επαγγελματισμό τους πέφτουν τα ταβάνια στο κεφάλι…

Η ΕΡΤ αυτό το οποίο κάνει στη Eurovision είναι συντονίζεται σε αυτό το woke, δικαιωματιστικό, multicultural, ΛΟΑΤΚΙ plus πανηγυράκι. Εντάξει παιδιά, είναι πιο προβλέψιμο και από την επόμενη Κυριακάτικη λειτουργία του Πάπα. Το φετινό του Ακύλα, θα σου πω την αλήθεια, μου αρέσει. Δηλαδή σε αυτό το πανηγυράκι μπορεί να είναι ό,τι πρέπει. Έχει τόσο όσο, τόση ευφυΐα όσο μπορεί να σηκώσει μια τέτοια διοργάνωση».

