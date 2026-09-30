Ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας και η Μυρτώ Κιτεμέ μίλησαν στην εκπομπή του Alpha «Super Κατερίνα».

Ο γιος του αείμνηστου δημοσιογράφου αναφέρθηκε στη ζωή του σήμερα, στο διδακτορικό του και στο λόγο που δεν προχώρησε με τη δημοσιογραφία.

«Κάνω ένα διδακτορικό πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη και παράλληλα τρέχω κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν να κάνουν κυρίως με το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Όσο κάνω και το κομμάτι του καθηγητή», είπε ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας.

Για τον λόγο που δεν ασχολήθηκε με επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία: «Έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα ήμουν πολύ κακός σε αυτή τη δουλειά. Δε μου άρεσε κιόλας ποτέ ιδιαίτερα», απάντησε ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας, ενώ στη συνέχεια μίλησε για τη μητέρα του, Μαρία Παναγοπούλου λέγοντας ότι κάθε μήνα τον ρωτάει πότε θα παντρευτούν.

Με τη σειρά της, η Μυρτώ Κιτεμέ ανέφερε πως η στάση της μητέρας του Κωνσταντίνου απέναντί της είναι πιο διακριτική: «Όχι, όχι, δεν έχω παράπονο. Είναι πολύ διακριτική η μητέρα του Κωνσταντίνου. Είμαστε μαζί πέντε χρόνια. Για εμένα δεν έχει σημασία να γιορτάσουμε μαζί κάποια επέτειο».

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