Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας: Η σύντροφός του και το σημείωμα που του άφησε ο πατέρας του πριν πεθάνει

Ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας, ο γιος του αείμνηστου Κώστα Χαρδαβέλλα, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno». Άνοιξε την καρδιά του για την σύντροφό του αλλά και για το πώς διαχειρίστηκε την απώλεια του πατέρα του.

«Η Μυρτώ είναι ο άνθρωπός μου, ένας άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα μου και είναι ένας άνθρωπος που με εμπνέει. Είναι πολύ πιο ικανή και έξυπνη από εμένα, οπότε με καλεί να κάνω κι εγώ το ίδιο. Σαφέστατα και είναι η γυναίκα που ονειρευόμουν. Κάποια στιγμή θα γίνει και ο γάμος. Η Μυρτώ είναι μπαλαρίνα, είναι επαγγελματίας χορεύτρια» εξομολογήθηκε για τη σύντροφό του, Μυρτώ, η οποία στέκεται βράχος στο πλευρό του.

Όσον αφορά τον πατέρα του, μίλησε με τα πιο συγκινητικά λόγια.

«Προφανώς και νιώθω περήφανος για τον μπαμπά μου. Μεγαλώνοντας μου έρχεται συνέχεια στο μυαλό κάτι που μου έλεγε, ότι το πιο σημαντικό πράγμα δεν είναι ούτε το να είσαι πετυχημένος, ούτε διάσημος, αλλά το να έχεις ένα καθαρό όνομα και θεωρώ ότι, αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μου άφησε. Ένα καθαρό όνομα. Αυτό που θα έλεγα ότι μου λείπει περισσότερο, είναι ότι είχα έναν άνθρωπο που μπορούσα ανά πάσα στιγμή να ρωτήσω το οτιδήποτε. Είναι κάτι που όταν το έχεις, το θεωρείς δεδομένο, και όταν το χάσεις…Θεωρώ ότι το πένθος και η απώλεια, δεν αντιμετωπίζονται με λογικούς τρόπους. Ο καθένας το αντιμετωπίζει λογικά με τον τρόπο του. Ξέραμε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Όλα τα στάδια τα πέρασα όσο ήταν ακόμα εν ζωή…Τη τελευταία φορά που τον είδα, επειδή κι εκείνος είχε καταλάβει, μου είχε γράψει, “μη στενοχωριέσαι, θα μεγαλώσουμε μαζί”, το οποίο είχα εκλάβει ως ότι φεύγει και θα συνεχίσει να βλέπει τη ζωή μέσα από τα δικά μου μάτια», εξομολογήθηκε για το πώς κατάφερε να διαχειριστεί την απώλεια του πατέρα του.

Ο Κώστας Χαρδαβέλλας υπήρξε παντρεμένος με τις επίσης δημοσιογράφους, Νανά Νταουντάκη, με την οποία πήραν διαζύγιο, και με τη Μαρία Παναγοπούλου μέχρι το τέλος της ζωής του, με την οποία απέκτησαν ένα γιο, τον Κωνσταντίνο, διατροφολόγο. Απεβίωσε στις 17 Δεκεμβρίου 2024, σε ηλικία 79 ετών, από επιπλοκή στο αναπνευστικό σύστημα.

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την σύντροφό του μετά τον θάνατο του πατέρα του, Κώστα Χαρδαβέλλα