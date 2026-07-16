Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του βιώνει ο Κωνσταντίνος Φραντζής, καθώς έγινε πατέρας για πρώτη φορά.

Ο γνωστός τραγουδιστής και η σύζυγός του, Βαρβάρα, καλωσόρισαν στον κόσμο τη νεογέννητη κόρη τους.

Το χαρμόσυνο νέο έγινε γνωστό μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στo instagram, όπου ο Κωνσταντίνος Φραντζής δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με το μωρό τους από το μαιευτήριο.

Στο τρυφερό στιγμιότυπο, ο ευτυχισμένος μπαμπάς συνόδευσε τη φωτογραφία με μια συγκινητική φράση: «Η πριγκίπισσά μας έφτασε».

Η γέννηση της μικρής έρχεται λίγους μήνες μετά τον πολιτικό γάμο του ζευγαριού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Για τον Κωνσταντίνο Φραντζή και τη Βαρβάρα, η άφιξη της κόρης τους σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου, ξεχωριστού κεφαλαίου στη ζωή τους.

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