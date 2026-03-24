Ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno, την Τρίτη 24 Μαρτίου, και μίλησε ανοιχτά για τα δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα που έχει περάσει, αλλά και για τον λόγο που συνεχίζει να οδηγεί τη μηχανή του.

«Έχω περάσει πολλά τροχαία, δύο από αυτά ήταν πολύ σοβαρά. Το πρώτο ήταν το 2006 και το δεύτερο το 2023», είπε ο ηθοποιός. «Παρόλα αυτά, δεν σταμάτησα ποτέ να οδηγώ μηχανή».

Αναφερόμενος στο δεύτερο ατύχημα, ο Γαβαλάς περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές με τον γιο του: «Όταν συνέβη, ο γιος μου ήταν μωρό. Περάσαμε δύο μήνες που δεν με πλησίαζε για να τον αγκαλιάσω. Με έβλεπε συνέχεια ξαπλωμένο στο κρεβάτι και δεν καταλάβαινε γιατί. Είχε συνηθίσει τον μπαμπά διαφορετικά, και εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα».

Ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς είχε παντρευτεί την Ελευθερία Κοντογιώργη τον Σεπτέμβριο του 2022 στη Νέα Σμύρνη, και την ίδια ημέρα βάφτισαν τον γιο τους, Ερμή. Μετά από τρία χρόνια γάμου, τον Αύγουστο του 2025, αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους.