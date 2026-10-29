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Παρά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Τζένη Καζάκου βρέθηκαν στην Αυτοκίνηση και απόλαυσαν μια όμορφη βραδιά μαζί.

Μπαμπάς και κόρη απήλαυσαν το μουσικό πρόγραμμα του Γιώργου Τσαλίκη και του Διονύση Σχοινά, μαζί με την Νταίζη Σεμπεκοπούλου και τον Γιάννη Κεντ.

Οι δυο τους πόζαραν στον φακό χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, αποδεικνύοντας πως πέρα από την επαγγελματική τους επιτυχία, μοιράζονται μια εξαιρετικά στενή και δυνατή σχέση.

Να σημειώσουμε πως ο Κωνσταντίνος Καζάκος πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί τη φετινή θεατρική σεζόν (2026-2027) στην ανατρεπτική κωμωδία «Check in για 2» του Μάκη Τσούφη.

Νταίζη Σεμπεκοπούλου-Κωνσταντίνος Καζάκος-Τζένη Καζάκου-Γιάννης Κεντ

Κωνσταντίνος Καζάκος-Τζένη Καζάκου

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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