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Ο Κωνσταντίνος Καζάκος μοιράστηκε, με τους διαδικτυακούς φίλους του, μια όμορφη και ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή με την κόρη του, Τζένη μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Πατέρας και κόρη βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και απόλαυσαν μια βραδινή έξοδο με μουσική, οι δυο τους δημιουργώντας μια ξεχωριστή ανάμνηση.

Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Καζάκος θέλησε να απαθανατίσει τη στιγμή και να τη μοιραστεί με τους ακολούθους του.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε με εμφανή τρυφερότητα: «Ευτυχής συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με το Τζενάκι στην Πριγκιπέσσα! Στην υγειά σας!!!».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos kazakos (@konstantinos.kazakos)

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