Μια άκρως συγκινητική βραδιά έζησαν οι γονείς της Τζένης Καζάκου, οι οποίοι βρέθηκαν στο Κηποθέατρο Παπάγου για να καμαρώσουν τη μοναχοκόρη τους επί σκηνής. Η 26χρονη ταλαντούχα ηθοποιός συμμετέχει στο σπουδαίο cast της παράστασης «Ματωμένος Γάμος» από το Θεσσαλικό Θέατρο.

Το εμβληματικό αριστούργημα του Federico García Lorca, που σκηνοθετεί ο Κώστας Τσιάνος, παρουσιάζεται σε μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, γιορτάζοντας διπλά: τα 50 χρόνια του Θεσσαλικού Θεάτρου και τα 90 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου συγγραφέα, με το κοινό να κατακλύζει το θέατρο για να το αποθεώσει.

Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Τάνια Τρύπη παντρεύτηκαν το 1999 κι έναν χρόνο αργότερα, το 2000, απέκτησαν την κόρη τους. Χώρισαν το 2007, όμως διατηρούν άριστες σχέσεις.

Το πρώην ζευγάρι στο τέλος της παράστασης φωτογραφήθηκε μαζί με την κόρη του αφού πρώτα την συνεχάρη για την ερμηνεία της.

Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί Νίκη Παλληκαράκη, Νίκος Αρβανίτης, Τζένη Καζάκου, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ντίνα Αβαγιανού, Αγγελική Λεμονή, Αστέρης Κρικώνης, Χριστίνα Βράκα, Δημήτρης Όντος και οι Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Γιώργος Βούντας, Δημήτρης Όντος, Παντελής Ψακίδης.

Ο Κωνσταντίνος Καζάκος έχει ακόμη έναν γιο, τον περίπου 14 ετών σήμερα, Ιάσονα, από τον γάμο του με την Ιωάννα Μαρτζούκου.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Τάνια Τρύπη & Τζένη Καζάκου: H πρώτη κοινή συνέντευξη – Μαμά και κόρη μιλούν για τη σχέση τους