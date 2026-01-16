Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, ο μεγάλος νικητής του 11ου κύκλου του «The Voice of Greece», κάνει το πρώτο του επίσημο δισκογραφικό βήμα και συστήνεται στο κοινό με μια ιδιαίτερη κυκλοφορία.

Ο νεαρός ερμηνευτής παρουσιάζει τη δική του εκδοχή στο διαχρονικό τραγούδι «Το Παλιό Μου Παλτό», το κομμάτι με το οποίο ξεχώρισε και συγκίνησε στη σκηνή του μουσικού talent show.

Το τραγούδι φέρει τη μουσική υπογραφή του Λάκη Παπαδόπουλου και τους στίχους της Σάννυ Μπαλτζή, ενώ η νέα διασκευή κυκλοφορεί επίσημα από τη Minos EMI, A Universal Music Company, σηματοδοτώντας την αρχή της συνεργασίας του Κωνσταντίνου Κωμοδρόμου με τη δισκογραφική.

Με τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του και την έντονη συναισθηματική του προσέγγιση, ο νικητής του The Voice of Greece καταφέρνει να δώσει μια φρέσκια ματιά σε ένα ιστορικό τραγούδι, διατηρώντας τον αυθεντικό του χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα ενσωματώνοντας στοιχεία της δικής του καλλιτεχνικής ταυτότητας.

Η συγκεκριμένη ερμηνεία αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της πορείας του στο παιχνίδι, αποσπώντας θετικά σχόλια τόσο από την κριτική επιτροπή όσο και από το τηλεοπτικό κοινό.

Η θερμή ανταπόκριση ήταν αυτή που άνοιξε τον δρόμο για την επίσημη δισκογραφική κυκλοφορία του τραγουδιού.

Με συνέπεια, ωριμότητα και έντονη σκηνική παρουσία, αλλά και με τη σημαντική καθοδήγηση της coach του, Έλενας Παπαρίζου, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος κατάφερε να ξεχωρίσει, να φτάσει μέχρι τον τελικό και να κατακτήσει την πρώτη θέση στον διαγωνισμό.

«Το Παλιό Μου Παλτό» αποτελεί το πρώτο επίσημο καλλιτεχνικό βήμα του μετά τη νίκη του στο «The Voice of Greece» και ταυτόχρονα το ξεκίνημα μιας μουσικής διαδρομής που δείχνει να έχει ήδη υψηλές προσδοκίες και δυναμική συνέχεια.