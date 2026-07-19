Μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή έζησαν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του, Ελένη Αθερινού, καθώς βάφτισαν τον ενός έτους γιο τους, Βασίλη.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, με συγγενείς και φίλους να δίνουν το «παρών» και να μοιράζονται τη χαρά του ζευγαριού.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και ο personal trainer Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης, ο οποίος δημοσίευσε στιγμιότυπο από τη βάφτιση στα social media.

Ο μικρός πήρε το όνομα Βασίλης, προς τιμήν του πατέρα της Ελένης Αθερινού, όπως είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κύθνο. Το 2022 απέκτησαν την κόρη τους, ενώ τον Μάιο του 2025 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.