Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ήταν καλεσμένος, το πρωί της Παρασκευής 2/1, στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης ​αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά όλα όσα θα δούμε στο νέο project που θα επιμεληθεί.

Αρχικά, ο ίδιος δήλωσε: «Ετοιμάζω ένα πολύ ωραίο πράγμα στην ΕΡΤ, σε εσάς εδώ. Λοιπόν, αυτό λέγεται “Εκτός σχεδίου” και είναι ένα format γερμανικό, πολύ επιτυχημένο σε πολλές χώρες, που έχει τη μορφή μιας παράστασης μπροστά σε κοινό με συγκεκριμένους ηθοποιούς. Εγώ είμαι ο σκηνοθέτης της παράστασης, δεν πάω δηλαδή στη σκηνή, υπάρχει ένας πολύ χαλαρός καμβάς σεναρίου που ξέρουμε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι ηθοποιοί».

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης συνέχισε λέγοντας: «Υπάρχει η γυναίκα που έχει το σπίτι, ο φίλος της, η φίλης της, η θεία της και τα λοιπά και όλη η ιστορία γίνεται με αυτοσχεδιασμούς, τους οποίους ακούν οι ηθοποιοί από μένα την ώρα την ώρα που παίζουν. Υπάρχει ένα σκηνικό σπιτιού, κοινό από κάτω και μια παράσταση. Τους δίνουμε ορισμένες πληροφορίες, όπως “σήμερα είναι τα γενέθλια σου” ή “σήμερα έχασες τη δουλειά σου και έρχεσαι στενοχωρημένη”. Καθένας μπαίνει δηλαδή στη σκηνή χωρίς να υπάρχει κείμενο αλλά έχοντας την ανάγκη να υπηρετήσει μια συνθήκη».

Αμέσως μετά, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης είπε: «Κατά τη διάρκεια που παίζουν, τους μιλάω στο αυτί και τους δίνω μια καινούργια συνθήκη. Είναι ο ορισμός του αυτοσχεδιασμού και δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην τηλεόραση. Τώρα είμαστε στις πρόβες και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο project, που έχει γίνει με πολύ μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες. Όπως καταλαβαίνετε, βγάζει πολύ γέλιο και κωμικότητα. Οι θεατές στον χώρο και οι τηλεθεατές βλέπουν την οδηγία που δίνεις αλλά οι υπόλοιποι ηθοποιοί δεν ξέρουν γιατί ξαφνικά κάθε ηθοποιός κάνει αυτό που κάνει».

