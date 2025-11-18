Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την εκπομπή «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, πάντα ειλικρινής στις δηλώσεις του, ρωτήθηκε για την παλιά, θρυλική συνεργασία του με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη στη σειρά «Να με προσέχεις», η οποία σάρωσε σε τηλεθέαση και άφησε εποχή.

Απαντώντας στο ερώτημα που απασχολεί το κοινό εδώ και χρόνια –γιατί δηλαδή οι δρόμοι τους δεν συναντήθηκαν ξανά τηλεοπτικά–, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης αποκάλυψε επιτέλους τον πραγματικό λόγο πίσω από την απουσία δεύτερης συνεργασίας.

«Με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη είμαστε πολύ φίλοι, τον αγαπώ και τον θαυμάζω πολύ, νομίζω και ο ίδιος εμένα, αλλά δεν έχουμε ξαναβρεθεί μαζί τηλεοπτικά. Μου έχει προτείνει αλλά δεν έχω μπορέσει. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ μας, κάνουμε διαφορετικά πράγματα με τον Χριστόφορο και ο άτυπος ανταγωνισμός που είναι ευγενής άμυλα, πάνω σε αυτή την ικανότητα των χαρακτήρων είχε στηρίξει και όλη τη γραφή των δύο αδερφών.

Είχε γράψει δυο ρόλους πολύ κοντά σε μια σχέση που είχαμε εμείς οι δύο. Έγραψε τους ρόλους πάνω μας και για αυτό λειτούργησε τόσο καλά» αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

Θυμίζουμε πως η σειρά «Να με προσέχεις» προβλήθηκε από τους τηλεοπτικούς δέκτες του Mega Channel τη σεζόν 2000-2001.

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Η σπάνια εξομολόγηση για το γιο του και τη μάχη του με την κατάθλιψη – «Δεν ξέρω αν θα έφτανα μέχρι εκεί…»