Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την πορεία της στο Wimbledon, παίρνοντας την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο μετά τη νίκη της επί της Κλάρα Τάουσον με 2-0 σετ.

Στις εξέδρες βρέθηκε και ο σύντροφός της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα από το box της Ελληνίδας τενίστριας, δίπλα στην οικογένεια και την ομάδα της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης δεν έκρυψε τη χαρά και τον ενθουσιασμό του, χειροκροτώντας τη Μαρία Σάκκαρη σε κάθε σημαντικό της πόντο και πανηγυρίζοντας μαζί της τη μεγάλη πρόκριση.

Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου έξι χρόνια και στις αρχές του 2026 επισημοποίησαν τη σχέση τους με τον αρραβώνα τους. Παρότι κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, δεν κρύβουν τη στήριξη που δίνουν ο ένας στον άλλον.

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