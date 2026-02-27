Ο Κωνσταντίνος Μουσούλης, η Χρύσα Μιχαλοπούλου και ο Θανάσης Αλευράς μίλησαν στο «Buongiorno» και στον δημοσιογράφο, Χρήστο Λυσσέα για την επερχόμενη πρεμιέρα της ταινίας «Φίλοι για πάντα».

Ο Κωνσταντίνος Μουσούλης, που σκηνοθέτησε την ταινία, είπε: «Είναι μία ιστορία γάμου και τέσσερις ιστορίες φιλίας, που όλα ενώνονται στο τέλος. Με κεντρικό θέμα τη φιλία και σαν πυρήνα, θα ‘λεγα, όλο του στόρι είναι η αυτοθυσία. Όταν ένας φίλος έρχεται σε μια φάση να αποφασίσει να βάλει τον εαυτό του δεύτερο, ή να προχωρήσω με την αγάπη που έχω για το φίλο μου. Πάντα υπάρχει άγχος αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ‘ρθει και η ώρα που πρέπει και εμείς να το απολαύσουμε. Γιατί βάλαμε τόσο μεράκι, τόση δουλειά και κάποια στιγμή θα αράξουμε και εμείς πίσω σαν θεατές και θα το χαρούμε».

«Εγώ έχω και άγχος και περιμένω να τη δω. Εμένα είναι η πρώτη μου ταινία. Δεν γνώριζα κανέναν, μόνο τη Ματίνα Νικολάου, με την οποία είχαμε συναντηθεί πριν χρόνια», σημείωσε με τη σειρά της η Χρύσα Μιχαλοπούλου.

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Αλευράς τόνισε: «Ο Κωνσταντίνος ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει να κάνει και ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να κοουτσάρει τους ηθοποιούς. Η πρώτη μας πρόβα με τη Χρύσα, για να δημιουργηθεί αυτή η σχέση φιλίας, ήταν σε ένα bowling center κάπου στην Πατησίων. Παίξαμε bowling στην πρώτη ανάγνωση».

Όταν ρωτήθηκαν για το ποιος είναι ο πιο αυστηρός κριτής στη ζωή τους, ο Κωνσταντίνος Μουσούλης είπε «η μητέρα μου», εννοώντας την Αγγελική Νικολούλη.

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου απάντησε: «Η αδελφή μου, που είναι και εκείνη ηθοποιός», ενώ ο Θανάσης Αλευράς ανέφερε: «Η μαμά μου νομίζω».

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Μουσούλης: Ο γοητευτικός γιος της Αγγελικής Νικολούλη παρουσίασε το πρώτο του βιβλίο