Στη συνέντευξή του στην εκπομπή «Spill The Tea» του Mad TV την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης μίλησε στον Ανδρέα Ζωίτσα για τη βαθιά επίδραση που έχει ο αδελφός του, Παντελής, στη ζωή και την καριέρα του

Όπως ανέφερε ο γνωστός τραγουδιστής «Και ο Παντελής και ο πατέρας μου δεν έχουν φύγει ποτέ από την καθημερινότητά μας σαν οικογένεια. Με αυτούς ξυπνάμε, με αυτούς κοιμόμαστε. Σε πολλές αποφάσεις, που έχω ερωτήματα για το ποιον δρόμο θα διαλέξω, τους συμβουλεύομαι και μιλάω μαζί τους».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «Ο αδερφός μου είναι κάτι μαγικό, αλλά μας βλέπουν σαν δύο τραγουδιστές και δεν μπορούν να καταλάβουν την πραγματική σχέση μεταξύ αδερφών. Δεν είμαι η συνέχεια του Παντελή, παρόλα αυτά είναι το είδωλό μου. Δεν πάω να κάνω τη συνέχειά του. Ήταν αυτός που ήταν. Εγώ κάνω αυτό που αγαπάω και θα είναι χαρά μου να με αγκαλιάσει ο κόσμος»

Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ήμουν 14 χρονών όταν πέθανε ο Παντελής, είναι σαν να ήταν χθες»

Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης μίλησε στην κάμερα του Happy Day και την Όλγα Λαφαζάνη για τη σχέση που έχει με τη μητέρα του, αλλά και τον θάνατο του αδελφού του, Παντελή Παντελίδη.

«Ζω με τη μητέρα μου. Δεν έχω σκεφτεί να φύγω από το σπίτι. Νομίζω είμαι μικρός ακόμα. Η συγκατοίκηση μαζί της είναι τέλεια. Ακούω τη γνώμη της περισσότερο από οποιουδήποτε άλλου. Ένα; λόγος για να τσακωθούμε είναι γιατί με συμβουλεύει πάρα πολύ. Στα προσωπικά βέβαια δεν ανακατεύεται» είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Παντελίδης.

«Η εφηβεία μου ήταν άσχημη γιατί έφυγε από τη ζωή ο αδελφός μου. Ήμουν 14 ετών. Ξαναγεννιέσαι. Είσαι άλλο. Δε το συνειδητοποιείς όσος καιρός και να περάσει. Είναι πραγματικά σαν χθες. Παίρνω τζούρα να τον βλέπω σε φωτογραφίες και βίντεο να τραγουδάει, το θέλω. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, επειδή ήμουν σε άλλη ηλικία, πιο ώριμη, το συνειδητοποίησα πιο εύκολα. Έχω τώρα δυο φύλακες αγγέλους στον ουρανό να με προστατεύουν» πρόσθεσε.

govastiletto.gr -Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Η εφηβεία μου ήταν άσχημη γιατί έφυγε ο αδελφός μου Παντελής όταν ήμουν 14»