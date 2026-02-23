Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη, ο αδελφός του, Κωνσταντίνος, μίλησε για την απόφασή του να ακολουθήσει το τραγούδι και για τις επιφυλάξεις που αρχικά εξέφρασε η οικογένειά του, όταν τους ανακοίνωσε τα σχέδιά του.

Η οικογένειά του αντέδρασε, όπως είπε, «όχι και με τον καλύτερο τρόπο», εξηγώντας στη συνέχεια: «Όταν συμβαίνει ένα τόσο τραγικό γεγονός στην οικογένεια, δεν είναι και ό,τι καλύτερο να θες και το άλλο σου παιδί να ασχοληθεί με το τραγούδι, δεν είναι εύκολο. Παρόλα αυτά, επειδή είδαν πόσο το θέλω και πόσο το αγαπάω μου έδωσαν όλα τα εφόδια, δηλαδή Ωδεία, δασκάλους φωνητικής. Ό,τι έχω μάθει το χρωστάω απόλυτα στην οικογένειά μου».

Για την απώλεια του αδελφού του είπε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha: «Ο κόσμος έχασε τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή. Εντάξει, το ‘χω ξαναπεί, για εμάς είναι σαν χθες, αλλά χάρη στην αγάπη του κόσμου καταφέραμε και σταθήκαμε στα πόδια μας και προσπαθούμε καθημερινά να τον κάνουμε περήφανο».

Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Δεν πάω να κάνω τη συνέχειά του. Ήταν αυτός που ήταν»