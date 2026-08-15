Στην Αττική παρέμειναν για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου ο Κωνσταντίνος Πλεύρης και η Τζόρτζια Σιακαβάρα, αναζητώντας μια ευκαιρία για παραδοσιακή διασκέδαση σε κάποιο κοντινό πανηγύρι. Η Τζόρτζια Σιακαβάρα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα χιουμοριστικό βίντεο, στο οποίο το ζευγάρι καταγράφεται να συζητά επιλογές για έξοδο εντός του νομού, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις και την ταλαιπωρία του ταξιδιού.

Όσα είπε το ζευγάρι στο βίντεο

«Επειδή είμαστε για τα πανηγύρια, ψάχνει να δει πού έχει πανηγύρι εντός Αττικής. Δεν βρήκα κάτι, του λέω. Ξέρει κανείς πού έχει; Εντός Αττικής, μην θέλουμε τρεις ώρες να φτάσουμε και άλλες τρεις να γυρίσουμε», ανέφερε η performer.

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο οποίος προσπάθησε να δώσει τη δική του απάντηση: «Εντός Αττικής ξέρω δύο πανηγύρια. Το ένα είναι στον συνοικισμό της μ…ίας»

Η Τζόρτζια Σιακαβάρα τον διέκοψε αμέσως, συνεχίζοντας με χιούμορ: «Και το άλλο κάθεται δίπλα σου. Όποιος ξέρει, ας βοηθήσει, έχουμε μεγάλο θέμα αυτές τις μέρες, ψάχνουμε πού έχει πανηγύρι 14-15, αυτές τις μέρες τέλος πάντων. Εγώ δεν μπόρεσα να βρω, ήταν όλα εκτός Αττικής και μακριά».

«Φοβάμαι να σε πάω σε πανηγύρι», της απάντησε ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, με εκείνη να ανταπαντά γελώντας: «Μήπως με κρατήσουν».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γεωργία Σιακαβαρα (@georgiasiakavara)

Θυμίζουμε πως ο Κωνσταντίνος Πλεύρης και η Τζόρτζια Σιακαβάρα είναι μαζί εδώ και περίπου τρία χρόνια. Παρά τα αρνητικά σχόλια που έχουν ακούσει κατά καιρούς στα social media, δεν πτοούνται και φαίνεται πως συνεχίζουν να απολαμβάνουν τη συμβίωσή τους.

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