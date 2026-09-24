Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα» και στον Στρατή Λημνιό για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τη σχέση τους και την προσφορά του στην Κοινωνική Κουζίνα «Ο Άλλος άνθρωπος».

Όπως αποκάλυψε για πρώτη φορά, το πρωί συνομίλησε με τον αγαπημένο καλλιτέχνη και το ίδιο απόγευμα έφυγε από τη ζωή.

«Δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ για τον Γιώργο, αλλά επειδή είσαι φίλος, θέλω να τα βγάλω από μέσα μου αυτά. Δεν θέλω να μιλήσω σε κανένα άλλο. Θα σου πω δύο τρία πραγματάκια να ξέρεις, να ξέρουμε τι άνθρωπος ήταν. Δηλαδή, γιατί ήταν Άνθρωπος με το Α κεφαλαίο και μάλιστα Άλλος Άνθρωπος με τα δύο Α κεφαλαία. Ο Μαζώ ερχόταν στον Άλλο Άνθρωπο πάρα πολλές φορές, αλλά το 2022 αποφάσισε να είμαστε μαζί μέχρι σε όλη την περιοδεία που είχε κάνει σε όλη την Ελλάδα.

Με πήρε μαζί του χωρίς λεφτά, αυτό είναι αλήθεια που λέω, χωρίς λεφτά. Ούτε μου έδωσε, ούτε τίποτα. Μου πλήρωσε τα μισά εισιτήρια και τη διαμονή μου. Σε όλα τα μαγειρέματα ερχόταν σε όλες τις συναυλίες που πήγε.

Ερχόταν τέσσερις η ώρα το μεσημέρι με σαράντα πέντε, πενήντα βαθμούς, γιατί μαγειρεύαμε στον ήλιο, και εννιά η ώρα πήγαινε και τραγούδαγε, έκανε συναυλία. Τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Γιώργος. Αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά.

Στο 164 Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, τον Σεπτέμβρη του ’23 ήρθε και παίξαμε μουσική και δώσαμε τα εκατόν πενήντα, εκατόν εξήντα σε όλο το σχολείο τα δώσαμε. Όταν γούσταρε να δώσει ο Γιώργος, έδινε. Το πρωί μίλησα μαζί του, και το απόγευμα έφυγε. Είχαμε επικοινωνία. Ακόμα και τώρα, μετά από όλα, θα πίστευε σε εμένα, όπως και εγώ πίστευα σε αυτόν. Ο Γιώργος ήταν βαθιά ψυχή. Αυτό θα μου λείψει κι από πολλά παιδιά που ήμασταν μαζί» είπε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος.

Όπως είπε ο δημιουργός του «Άλλου Ανθρώπου», μια φορά το μήνα ο Γιώργος Μαζωνάκης έβαζε άστεγους στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν και τους κερνούσε τα ποτά τους.

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