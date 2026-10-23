Ο Κωνσταντίνος Ρήγος διοργάνωσε ένα ξεχωριστό dinner party στο κέντρο της Αθήνας, γιορτάζοντας τα 59α γενέθλιά του στο Athénée.

Ο χορογράφος και σκηνοθέτης είχε γενέθλια και γιόρτασε αυτή την ξεχωριστή μέρα με αγαπημένους φίλους και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ανάμεσά τους ήταν ο Άγγελος Παναγόπουλος και η Έλενα Πέγκα, οι οποίοι είχαν γιορτάσει λίγες ημέρες νωρίτερα τα γενέθλιά τους.

Η τούρτα είχε ξεχωριστή θέση στη βραδιά, με τους τρεις τους να σβήνουν από ένα κερί και να κάνουν τη δική τους ευχή.

Ανάμεσα στους φίλους που βρέθηκαν στο πλευρό του Κωνσταντίνου Ρήγου ήταν η Σμαράγδα Καρύδη, η Δωροθέα Μερκούρη, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, η δημοσιογράφος Κάτια Δημοπούλου, η Έλενα Σκουλά, καθώς και ο Άγγελος Παναγόπουλος και η Έλενα Πέγκα.

Αυτό το διάστημα, ο Κωνσταντίνος Ρήγος σκηνοθετεί το «The Dreamers», μεταφέροντας στη σκηνή του Σύγχρονου Θεάτρου την ιστορία που έγινε γνωστή μέσα από την ομώνυμη ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Η παράσταση βασίζεται στο έργο «The Holy Innocents» του Gilbert Adair, ενώ ο ίδιος επιμελείται τη διασκευή του Tom Kinninmont.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται η Ινώ Αθανασιάδου και ο Βασίλης Μπούτσικος, ο οποίος τιμήθηκε με το φετινό Βραβείο Χορν, ενώ τον ρόλο του Μάθιου ερμηνεύει ο Νικόλας Χαλκιαδάκης.

Η παράσταση θα φιλοξενείται στο Σύγχρονο Θέατρο έως τις 29 Νοεμβρίου.

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Ρήγος: Οι λαμπερές εμφανίσεις των διασήμων στην επίσημη πρεμιέρα της νέας του παράστασης